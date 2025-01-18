ABD’den saldırı garantili ateşkes

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İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sunulduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını söyledi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesine hitap eden Netanyahu, “ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda Gazze'ye saldırıların devam edeceği yönünde ABD'den teminat aldığını” vurguladı.