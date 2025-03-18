ABD’den sınır dışı edilenler El Salvador’da

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, mahkeme kararına rağmen çete üyesi olduğu iddia edilen 261 Venezuelalıyı sınır dışı etti. ABD’nin yıllık ücret ödeyerek El Salvador’a gönderdiği çete üyeleri, Tecoluca kentinde yer alan 40 bin kişilik Terör Muhafaza Merkezi’ne (CECOT) yerleştirildi.

Beyaz Saray, sınır dışı kararını durduran Washington D.C. bölge Yargıcı James Boasberg’in bu konuda yetkisi olmadığını öne sürerek karara meydan okurken gelişme, ABD Anayasası’nın güçler ayrılığı ilkesine ve yargı bağımsızlığına saldırı olarak değerlendirildi.