ABD’den SMO ile SDG arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, son günlerde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaların artmasına ilişkin açıklama yaptı.

Rûdaw’ın Washington Temsilcisi Diyar Kurda’ya konuşan Miller, Suriye’deki güçlerin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için diplomatik ve askeri kanalları kullandıklarını ve çatışma istemediklerini bütün taraflara ilettiklerini söyledi.

Miller, “Doğrudan hiçbir çatışmanın yaşanmasını istemiyoruz. İnsan haklarına saygının korunması gerektiğini açıkça ifade ettik” dedi.

Esad'ın devrildiği süreçte SDG, Menbiç ve Tel Rıfat'ı SMO'ya kaybederken dün akşam iki taraf arasında Kobani'de de çatışma yaşandı. SDG Komutanı Mazlum Abdi, SMO saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.

COLANİ AÇIKLAMASI: GELECEĞE DE BAKMAK LAZIM

ABD Dışişleri Sözcüsü Miller, HTŞ lideri Colani hakkında ise, "Kesin bir şekilde (Ahmed Şera’nın) soruşturulmasını destekliyoruz, ancak gelecekle ilgili değerlendirmeler yaparken yalnızca geçmişteki eylemlerine değil, önümüzdeki birkaç hafta ve günlerde gerçekleştireceği eylemlere de dayanarak Suriye'deki tüm taraflar hakkında karar vereceğiz” ifadeleri kullandı.