ABD’den Suudi Arabistan’a 1 milyar dolarlık silah onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a, yaklaşık 1 milyar dolarlık helikopter parça ve onarım tedariki ile havacılık eğitimi satışına onay verildiğini bildirdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Dışişleri Bakanlığının Riyad'a silah satışına ilişkin iki ayrı onay verdiğini açıkladı.

Buna göre ABD yönetimi, Suudi Arabistan'a yaklaşık 500 milyon dolar değerinde UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache saldırı helikopterleri, CH-47F Chinook, Schweizer 333 uçakları ve Aerial Scout helikopterleri dahil olmak üzere ABD yapımı helikopter filosu için yedek parça ve onarım hizmetlerinin satışına onay verdi.

İkinci bir açıklamada ise toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan havacılık eğitiminin Suudi Arabistan'a sağlanmasına da onay verildiği belirtildi.

Söz konusu savunma sanayisi satış onaylarının, Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçakları satın alma talebinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kısa süre önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeye F-35 savaş uçakları satacaklarını ve Riyad ile askeri alandaki işbirliklerini daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını açıklamıştı.