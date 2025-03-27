ABD’den Tahran’a hamle: Haşdi Şabi’ye yeni statü

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ABD’nin İran’ın Ortadoğu’daki etkisinin ortadan kaldırmaya yönelik hamleleri sürüyor. Irak’ta çoğunluğunu Tahran destekli Şii milislerin oluşturduğu Halk Seferberlik Güçleri’nin (Haşdi Şabi) statüsü değiştirilerek Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı hale getirilecek.

Hazırlanan yeni yasa taslağına göre Haşdi Şabi’ye orduya paralel yetkiler verilecek. Örgüt hükümete güvenlik tavsiyelerinde bulunarak ve askeri ve istihbarat operasyonlarının yürütme yetkisi kazanacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, 24 Mart’ta Haşdi Şabi’nin İran’a değil Irak hükümetine hesap vermesi ve Bağdat’ın ülke sınırları içindeki tüm güvenlik kurumları üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğini söylemişti. Öte yandan Yemen’deki Husiler, ABD uçaklarının Sada kentine 17 saldırı düzenlediğini duyurdu.