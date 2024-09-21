ABD’den tam gaz savaş yığınağı

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Pasifik’te ittifakını sıkılaştıran ABD, Filipinler’in ardından Pekin’le gerginliğin merkezindeki Tayvan’a füze sistemleri kuracak. Öte yandan Ukrayna’nın Rusya’yı uzun menzilli Batı füzeleriyle vurmasına izin verilmesi an meselesi.

ABD, Çin’in itirazlarına rağmen rağmen Filipinler’deki orta menzilli Typhon füze sisteminin varlığını sürdürme kararı aldı. Çin hedeflerine ulaşabilen seyir füzeleriyle donatılabilen sistem, bu yılın başlarında ortak askeri tatbikatlar için Filipinler’e getirilmişti. Tatbikatlar sona erdikten sonra bile sistem yerinde kalmaya devam etti.

Güney Çin Denizi, Çin ile ABD’nin yakın müttefiki Filipinler arasında son aylarda hava ve deniz sahalarının ihlali gibi gerekçelerle yaşanan gerginliklere sahne olmuştu. Reuters’a konuşan Filipin hükümetinden kaynaklar, olası bir çatışma senaryosunda Typhon sistemlerinin kullanılabilirliğinin test edildiğini aktardı.

Çin ve Rusya, füze sistemlerinin konuşlandırılmasını bölgede silahlanma yarışını tetikleyeceği gerekçesiyle eleştirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, perşembe günü yaptığı açıklamada füze sistemlerinin kalması kararının “bölge ülkelerinin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve jeopolitik çatışmayı yoğunlaştırdığını” söyledi.

TAYVAN’A SİLAH SATIŞI

ABD ayrıca Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’a, havacılık bağlantılı ürün ve hizmetleri içeren 228 milyon dolarlık askeri satışa onay verdiği bildirildi. Bu, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin onay verdiği Tayvan’a 16. askeri satış oldu. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, söz konusu silah satışının “Tek Çin İlkesi’ni” ve ABD ile aralarındaki ilişkinin temelini oluşturan “3 Ortak Bildiri’yi” ihlal ettiğini belirterek “ABD’nin Tayvan’ı askeri saldırganlığa ittiğini” kaydetti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin silah satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 9 ABD’li savunma şirketine yaptırım uygulanacağını bildirdi.

SALDIRI İZNİ GÜNDEMDE

Batı’da, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarda uzun menzilli silah kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması konusunda tartışmalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı müttefiklerinden kısıtlamaları kaldırmalarını isterken Kiev’e henüz yeşil ışık yakılmadı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, “Kiev’e izin verilmesi durumunda NATO’nun savaşa doğrudan dahil olacağı” uyarısı yapmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Batı silahlarının Rusya içlerindeki askeri hedeflere karşı kullanılmasını önleyen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. Strasbourg’da toplanan vekiller, ilgili tasarıyı 131’e karşı 425 oyla kabul etti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna’ya 35 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Eylül’de Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geleceği açıklandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ikilinin “Ukrayna’nın stratejik planlaması ABD’nin Kiev’e verdiği destek dahil savaşın durumunu ele alacağı” kaydedildi. Zelenski de “savaşta zafer kazanmak için bir planı olduğunu ve öneriyi Biden’a sunmayı planladığını” söyledi. Zelenski’nin kısıtlamaların kaldırılması talebini görüşmede dile getirmesi bekleniyor.

BIDEN, PEKİN KARŞITI İTTİFAKI AĞIRLAYACAK

Pasifik’te tansiyon yükselirken ABD, Çin karşıtı ittifaklarında ipleri sıkılaştırıyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün Çin’in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) liderlerini Wilmington, Delaware’deki konutunda ağırlayacak. Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile evinde ikili görüşmeler yapacak. Liderlerin, tedarik zinciri güvenliği ve Gazze ile Ukrayna’daki çatışmaların yanı sıra Çin’e karşı ittifak yapısını pekiştirmeyi ele alması bekleniyor.