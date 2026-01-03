ABD’den Venezuela’ya emperyalist saldırı: Maduro esir alındı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın farklı bölgelerinde yerel saat itibari ile 02:00'da (TSİ 10:00) patlamalar meydana geldi.

Saldırıların ABD tarafından yapıldığı resmi kaynaklarca doğrulanırken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin esir alındığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında ayrıca yerel saat itibariyle saat 11:00'da (Türkiye saati ile 19:00) bir basın açıklaması düzenleyeceğini bildirdi.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya karşı geniş çaplı bir saldırıyı başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır.

Bugün saat 11.00’de, Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı yapılacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

Amerikalı yetkililer ise CBS News’e yaptıkları açıklamada, Maduro’yu esir almaya yönelik operasyonun ABD ordusunun özel kuvvet birimi Delta Force tarafından yapıldığını söyledi.

"MADURO VE EŞİNİN HAYATTA OLDUĞUNA DAİR KANIT İSTİYORUZ"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve ABD'den hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

CNN'in haberine göre Rodriguez, devlet televizyonu VTV Venezuela'ya yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu aktaran Rodriguez, "Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz." dedi.

VENEZUELA SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: "BİZİ YENEMEYECEKLER"

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD’yi “iğrenç” ve “suç niteliği taşıyan” bir rejim değişikliği operasyonu yürütmekle suçladı ve “barbar” olarak nitelediği işgal güçlerinin ülke topraklarını kirlettiğini söyledi.

General Padrino López, “Bu işgal, ülkenin şimdiye kadar maruz kaldığı en büyük saldırıdır” diyerek, Venezuelalı yetkililerin kent merkezlerinde helikopterlerle düzenlenen saldırılarda kaç sivilin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hâlâ tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Venezuela’nın savunma şefi, vatandaşlara ve askerlere yabancı ‘işgale’ karşı birlik olma çağrısı yaptı. Padrino López şöyle konuştu:

“Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler… Yıkılmaz bir direniş duvarı oluşturacağız. Bizim yolumuz barıştır, ancak mirasımız özgürlük için mücadeledir.”

OHAL İLANI VE SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Venezuela hükümeti ve Devlet Başkanı Maduro, Caracas ve çevresindeki sivil ve askerî hedeflere yönelik saldırı iddialarının ardından yazılı bir bildiri yayımlayarak ABD’yi doğrudan hedef aldı.

Hükümet, saldırıyı egemenliğe yönelik bir “emperyalist müdahale” olarak nitelendirirken, olağanüstü hâl ilan edildiğini, savunma planlarının devreye sokulduğunu ve uluslararası kurumlar nezdinde girişim başlatılacağını duyurdu. Devlet Başkanı Nicolás Maduro emperyalist saldırganlığa karşı seferberlik çağrısı yaptı. Maduro, ülkede yaşanan patlamaların ardından olağanüstü hal ilan eden kararname yayınladı.

Venezuela tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut hükümeti tarafından Cumhuriyetin başkenti Karakas kentindeki sivil ve askerî yerleşimlere, ayrıca Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki Venezuelalı topraklara ve halka karşı gerçekleştirilen son derece ağır askerî saldırıyı uluslararası toplum nezdinde reddeder, kınar ve şiddetle teşhir eder. Bu eylem, egemenliğe saygı, devletlerin hukuki eşitliği ve güç kullanma yasağını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Şartı’nın özellikle 1 ve 2. maddelerinin açık ve ağır bir ihlalidir. Söz konusu saldırı, başta Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere uluslararası barış ve istikrarı tehdit etmekte ve milyonlarca insanın hayatını ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Bu saldırının amacı, Venezuela’nın özellikle petrol ve madenler başta olmak üzere stratejik kaynaklarını ele geçirmek ve Ulusun siyasal bağımsızlığını zor kullanarak kırmaktan başka bir şey değildir. Bunu başaramayacaklardır. İki yüz yılı aşkın bağımsızlık tarihinin ardından halkımız ve meşru hükümeti, egemenliği ve kendi kaderini tayin etme konusundaki devredilemez hakkını savunma noktasında dimdik ayaktadır. Cumhuriyetçi yönetim biçimini yıkmak ve bir “rejim değişikliği” dayatmak amacıyla, faşist oligarşiyle ittifak hâlinde yürütülmek istenen sömürgeci savaş girişimi, önceki tüm girişimler gibi başarısız olacaktır. 1811’den bu yana Venezuela imparatorluklarla yüzleşmiş ve onları yenmiştir. 1902 yılında yabancı güçler kıyılarımızı bombaladığında, Devlet Başkanı Cipriano Castro şu sözleri dile getirmiştir: “Yabancının küstah ayağı Vatanın kutsal toprağını kirletti.” Bugün Bolivar’ın, Miranda’nın ve kurtarıcılarımızın manevi mirasıyla Venezuelalı halk, emperyal saldırı karşısında bağımsızlığını savunmak üzere bir kez daha ayağa kalkmaktadır. HALK SOKAKLARA Bolivarcı Hükümet, ülkenin tüm toplumsal ve siyasal güçlerini seferberlik planlarını devreye sokmaya ve bu emperyalist saldırıyı kınamaya çağırmaktadır. Venezuela halkı ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, halk-ordu-polis tam birlikteliği içinde, egemenliği ve barışı güvence altına almak üzere konuşlandırılmış durumdadır. Eş zamanlı olarak Bolivarcı Barış Diplomasisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri, CELAC ve Bağlantısızlar Hareketi (NAM) nezdinde gerekli başvuruları yaparak ABD hükümetinin kınanmasını ve hesap vermesini talep edecektir. Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hâller Hakkında Organik Yasa ve Ulusal Güvenlik Organik Yasası’nda öngörülen çerçeveye sıkı sıkıya bağlı kalarak, uygun zaman ve koşullarda uygulanmak üzere tüm ulusal savunma planlarını devreye sokmuştur. Bu kapsamda Devlet Başkanı Nicolás Maduro, nüfusun haklarını ve cumhuriyet kurumlarının tam işleyişini korumak ve derhâl silahlı mücadeleye geçmek amacıyla, ülke genelinde Dış Kaynaklı Olağanüstü Hâl (Conmoción Exterior) ilan eden Kararnameyi imzalamış ve uygulanmasını emretmiştir. Bu emperyalist saldırıyı bozguna uğratmak için tüm ülke seferber olmalıdır. Aynı şekilde, Ulusun Kapsamlı Savunması Komutanlığı’nın ve Kapsamlı Savunma Yönetim Organları’nın ülkenin tüm eyalet ve belediyelerinde derhâl konuşlandırılmasını emretmiştir. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesine tam uygunluk içinde Venezuela, halkını, topraklarını ve bağımsızlığını korumak üzere meşru müdafaa hakkını kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Latin Amerika, Karayipler ve dünyanın halklarını ve hükümetlerini bu emperyal saldırı karşısında aktif dayanışma için seferber olmaya çağırıyoruz. Yüce Komutan Hugo Chávez Frías’ın ifade ettiği gibi: “Yeni zorluklar hangi koşulda ve ne büyüklükte olursa olsun, tüm yurtseverlerin cevabı… birlik, mücadele, savaşım ve zaferdir.”

SALDIRI GECE BAŞLADI: ASKERİ ÜS BÖLGESİNDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Reuters'ın aktardığına göre Caracas’ta, yerel saate göre 02.00'da (TSİ 10:00) sularında uçak sesleri ve art arda gelen güçlü patlama benzeri gürültüler duyuldu.

Kentin güneyinde, büyük bir askeri tesisin yakınlarında en az bir duman sütunu yükselirken, aynı bölgede elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ın farklı bölgelerinde patlamaların olduğu ve dumanların yükseldiği görüntülendi

Bazı sosyal medya hesaplarından Venezuela'daki saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamaların olduğu ve dumanların yükseldiği, aynı zamanda kentin üstünde ABD'ye ait olduğu iddia edilen helikopterin uçmakta olduğu görüldü.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler şöyle:

"SAVUNMA BAKANI'NIN KONUTU VURULDU"

Yerleşim birimlerine yakın bölgeleri de kapsayan saldırılarda askeri bölgeler ve üslerin hedef alındığı öne sürülürken, Sky News Arabia, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in konutunun vurulduğunu iddia etti.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde Savunma Bakanı'na ulaşılamadığı bilgisi yer aldı.

Sputnik Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise saldırı düzenlenen Fort Tiuna üssünde Venezüella Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin karargahı ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yaşadığı resmi konutun bulunduğunun açıklandığı bildirildi.

BAŞKANLIK SARAYINA YAKIN YERLER BOMBALANDI

Sözcü TV’ye konuşan Gazeteci Mustafa Özdemir ise şunları kaydetti:

"Gece 2 sularında patlama sesleriyle uyandık. Yanık kokuları geliyor. Askeri komplekslerin ve başkanlık sarayının hemen yakınındaki bölgenin bombalandığı söyleniyor. Patlamalar yaklaşık 1 saat sürdü. Şehrin yarısında elektrik yok. İletişim de sağlanamıyor. Henüz bir can kaybı bildirilmedi. Yerleşim birimlerine yakın bölgeler de bombalandı."

VENEZULA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: "KARAKAS, ABD KAYNAKLI ASKERİ EYLEMLER TARAFINDAN HEDEF ALINMIŞTIR"

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, saldırıların ABD kaynaklı askeri eylemler olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Karakas'taki çeşitli noktalar ile ülkenin diğer bazı bölgelerinin ABD’den kaynaklanan askeri eylemlerle hedef alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Karakas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir. Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz."

ABD SALDIRISINDA HELİKOPTER KULLANILDI

Caracas’tan paylaşılan görüntülerde, Venezuela hava sahasında saldırı helikopterleri de görüntülendi.

Yerel saat itibariyle 01.55 sularında kaydedildiği belirtilen bir videoda, kentin farklı noktalarından yükselen dumanların ardından birden fazla helikopterin kadraja girdiği görüldü.

Görüntülerdeki hava araçlarının, ABD ordusunun envanterinde bulunan Chinook tipi helikopterler olabileceği öne sürüldü.

Helikopterlerin, Venezuela açıklarındaki ABD donanmasına ait gemilerden havalanmış olması ihtimali üzerinde durulurken, denizden doğrudan bir saldırı yapılıp yapılmadığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ABD RADAR SİSTEMİNİ KAPATTI

Öte taraftan ABD Hava Kuvvetleri'nin, askeri uçuşların uçakların kimliğini ve konumunu sivil radar ve uçuş takip uygulamalarına ileten sistemleri (uçuş takip transponderleri) büyük ölçüde kapattığı bildirildi.

Uçakların nerede olduğunu, hangi irtifada ve hangi kimlikle uçtuğunu gösteren bu transponderlerin devre dışı bırakılmaları, uçuşların izleme sistemlerinde görünmemesi anlamına geliyor.

ABD BASINI: "TRUMP TALİMAT VERDİ"

ABD merkezli CBS News, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, kaynakların, Donald Trump’ın cumartesi sabahı erken saatlerde Nicolás Maduro yönetimine karşı yürütülen kampanyayı yoğunlaştırma kararı kapsamında, askeri tesisler de dahil olmak üzere Venezuela’daki bazı noktalara hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiğini aktardıklarını bildirdi.

Saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini belirten yetkililer, Nijerya'da IŞİD hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi de ABD'nin Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

İLK TEPKİ KOLOMBİYA'DAN GELDİ

Patlamalara ilişkin ilk tepki Kolombiya'dan geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Petro ikinci bir açıklama daha yaptı ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Kolombiya, Venezuela'ya karşı yapılan saldırının uluslararası hukuka uygunluğunu tespit etmek üzere derhal toplanmalıdır. Cúcuta'da PMU (Proje Yönetim Birimi) faaliyete geçirildi ve sınırda operasyonel plan yürürlüğe konuldu" açıklamasında bulundu.

ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ankara'dan ilk 'Venezuela' açıklaması Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem, "Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" dedi.

Ertem, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımı, Maduro'nun ABD tarafından esir alındığı öğrenildikten sonraki dakikalarda sildi.

İRAN SALDIRIYI KINADI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD’nin Venezuela’nın “toprak bütünlüğü ve egemenliğine” yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.

Bakanlık, ABD’nin BM üyesi bağımsız bir devlete askeri müdahale bulunduğunu ve bunun istikrarsızlığa neden olacağını vurgulayarak, “Bu girişim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ihlalidir” dedi.

Venezuela’ya yönelik askeri saldırı sırasında işlenen suçların planlayıcıları ile faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirten Bakanlık, BM ve Güvenlik Konseyi’ne ABD’nin “yasa dışı saldırısını” durdurma çağrısı yaptı.

KÜBA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel yapmış olduğu açıklamada "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor" ifadesini kullandı.

Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

ABD SALDIRIYA UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYORDU

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim, Washington’un uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik gerekçelerini öne sürerek Latin Amerika’da askeri ve siyasi müdahale alanını genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin yaptırımlar, tehditler ve olası operasyon açıklamalarıyla krizi sürekli sıcak tutması, Venezuela üzerinde egemenliği aşındırmaya yönelik emperyalist baskı mekanizmalarını yeniden devreye sokuyor.

Caracas yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, sürecin ülkenin enerji kaynakları ve bölgesel bağımsızlığına yönelik bir kuşatma olduğunu savunuyor. Uzun süredir devam eden bu tablo, Venezuela’nın iç güvenliğine dair her gelişmenin ABD müdahalesi ihtimaliyle birlikte okunmasına neden oluyor.

ABD ordusu Eylül başından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar gelecek...