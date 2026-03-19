ABD’den yeni düzenleme: 12 yeni ülke vize kapsamına alındı

ABD, vize başvurularında 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat talep edilen ülke sayısını 50'ye çıkarırken, kapsama 12 yeni ülke daha eklendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, daha önce 38 ülkenin yer aldığı uygulama kapsamına 12 ülke daha dahil edildi.

Uygulamaya eklenen ülkeler Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus olarak sıralandı.

Yeni eklenen ülkelerle birlikte listenin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinden de çok sayıda ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025'te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da duyurmuştu.