AB’de Gazze çatlağı

Gazze’ye ölüm yağdıran Tel Aviv’e ilk günlerde koşulsuz destek sunan Avrupa Birliği, binlerce insan yaşamını yitirdikten sonra ancak insani krizi gündemine alabildi. ‘Ateşkes’ konusunda anlaşamayan AB liderleri ‘insani koridor ve barış konferansı’ çağrısı yaptı.

Dış Haberler

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırının ardından “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu” belirten Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İsrail Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinliyi katlettiği savaşın 21’inci günüde “kaygılarını” dile getirdi. AB liderleri 19 maddelik sonuç bildirisinde AB’nin en kısa zamanda bir “uluslararası barış konferansı” düzenleyeceğini belirtti.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Gazze’deki savaşın başlamasının ardından Brüksel’de ilk kez yüz yüze bir araya gelen Avrupalı liderlerin zirvesine “insani ara” ya da “ateşkes çağrısı” konularında fikir ayrılıkları damga vurdu.

Gazze’deki insani krize dikkat çeken İspanya, Belçika ve İrlanda’nın başını çektiği ülkeler “ateşkes yapılmazsa ağırlaşacak insani duruma ve çatışmanın yayılma riskine” vurgu yaptı. Almanya, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise, İsrail’in “meşru müdafaa” hakkı olduğunu savunarak ateşkesin “fazla Filistin yanlısı olduğunu” ve “Hamas’ın yeniden toparlanmasına zemin hazırlayacağını iddia etti. Alman Başbakanı Olaf Scholz “İsrail’in uluslararası hukuka uyduğundan şüphesi olmadığını” söyledi.

LİSTEYLE KANITLADI

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları çatışmaların 21’inci gününde de sürerken can kaybı 7 bin 326’yı geçerken, en az 18 bin 967 kişi de yaralandı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de öldürülen çocukların sayısı ise 3 bini geçti. Batı Şeria’da ise İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülenlerin sayısı 110’u geçti, en az bin 900 kişi de yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Filistin’in açıkladığı rakamlara inanmadığını” belirtmesinin ardından Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin isimlerinin listesini yayımladı.

Geniş çaplı kara harekâtına hazırlanan İsrail ordusu ise Gazze’ye ikinci kara operasyonunu düzenledi. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas bağlantılı hedeflerin kara birlikleri, savaş uçakları ve İHA'larla hedef alındığını, birliklerin daha sonra bölgeden ayrıldığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze’ye kara harekâtının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

∗∗∗

LÜBNAN HALKI FİLİSTİN DAVASININ ARKASINDA

Lübnanlı gazeteci Sajida Mikati, Lübnan halkının düşüncelerini ve savaşın bölgeye yayılacağı endişelerini BirGün’e değerlendirdi.

Sajida Mikati

Lübnanlı Gazeteci

Sınırda her gün çatışma yaşandığını belirten Mikati, şunları söyledi: “Hizbullah, çatışmalarda 30 kadar militanının öldürülmesine rağmen, Gazze’de süren kanlı savaşa dâhil olmaktan kaçınıyor. İki taraf da yeni bir savaş cephesinin açılmasını istemiyor. Hizbullah eğer Gazze’deki savaşa dâhil olmak isteseydi, bunu İsrail’in şokta olduğu ilk günlerde veya El-Ehli Hastanesi’ndeki katliamın ardından yapardı.”

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bölgedeki durumun oldukça öngörülemez olduğuna dikkat çeken Mikati, şu ifadeleri kullandı: “Bu dinamik her an değişebilir. Hizbullah, Lübnan’ın güney sınırında İsrail ile her gün yaşanan çatışmalara ve Gazze’deki kanlı savaş ara vermedikçe, bölgedeki gerilim artarken BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes uygulanmasında başarısız oldukça, savaşın yayılıp yayılmayacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda bile Lübnan’ın bir savaş içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak asıl sorulması gereken, sınırdaki çatışmaların yayılarak ‘angajman kurallarının’ çiğnenip çiğnenmeyeceği.”

Lübnan halkının Filistin davasının arkasında durduğuna dikkat çeken Mikati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze’deki soykırıma ve etnik temizliğe karşılar. Bununla beraber savaşın, derin ekonomik krizlerle ve iktidar boşluğuyla boğuşan Lübnan’a yayılmasının yıkıcı zararları olacağının farkındalar. Bu nedenle ülkeyi herhangi bir savaştan uzak tutmaya çalışıyorlar. Ancak birçok Lübnanlıya göre savaş kararı Lübnanda otoritenin değil Hizbullah’ın elinde.”

∗∗∗

KARA HAREKÂTI NEDEN BAŞLATILAMADI?

Savunma Bakanı Yoav Gallant, “koşullar hazır olduğunda başlayacağını” açıklasa da İsrail’in 20 gündür bombaladığı Gazze’ye kara harekâtını başlatamamasına dair çeşitli senaryolar ileri sürülüyor.

ABD’NİN ENDİŞELERİ

Söz konusu senaryoların en başında, dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına ilk günden itibaren Tel Aviv’e ‘koşulsuz destek’ sunan ABD’nin endişeleri geliyor. Washington, Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik İran destekli grupların bölgedeki birliklerine saldıracağı endişesini taşıyor. The Wall Street Journal’in ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon bölgedeki tüm birliklerini füzelerden korumak için hava savunma sistemleri kurmak istiyor. ABD’li yetkililerin söz konusu sistemi kurmak için İsrail’i “beklemeye ikna ettiği” belirtiliyor.

ABD’nin yanında AB üyesi ülkeler, bunların başında da Fransa ve Almanya geliyor. Verdikleri ‘koşulsuz destek karşılığında’ savaşın bölgeye yayılabileceği, çok daha büyük bir göçmen dalgasına yol açacağı endişesiyle kara harekâtından duyduğu endişeleri dile getiriyor.

KAMUOYUNUN BASKISI

Savaş sona erdiğinde ‘kendisinin de hesap vereceğini’ belirten Netanyahu, kellesini kurtarmak için “büyük bir zafer”e ihtiyacı duysa da İsrail kamuoyunda ve muhalefet cephesinde kendisine olan tepki artıyor. İsrailliler olası bir kara harekâtında çok daha büyük kayıp verileceği korkusu içinde. Kaybedilecek her asker bu tepkiyi daha da artıracak.

ORDU İLE ANLAŞMAZLIK

İsrail medyasındaki haberlerde Netanyahu’nun yaşananlardan ‘orduyu sorumlu tuttuğu’ ve ordu ile arasında ‘güven krizi ve anlaşmazlıklar’ bulunduğu belirtiliyor. Netanyahu’nun siyasi kariyerini kurtarmak için ihtiyacı olan Gazze Şeridi’ndeki ‘büyük zafer’ doğrultusunda beklentilerinin, özellikle ordunun üst kademelerinde rahatsızlık yarattığı ve anlaşmazlıkları derinleştirdiği belirtiliyor.

REHİNE SORUNU

Hamas’ın Gazze’de elinde tuttuğu belirtilen 220’den fazla rehine de operasyonun önündeki önemli engellerden. Netanyahu’yu tüm yaşananlardan sorumlu tutan İsrail kamuoyunun rehineler konusunda hükümete büyük bir baskısı var. Washington’ın da aralarında birçok ABD vatandaşı bulunan rehinelerin serbest bırakılması için yürüttüğü müzakereler için zaman kazanmak istediği belirtiliyor.