Abdelkabir Abqar, Alexander Sörloth'un 'cinsel organına dokunduğu' için kırmızı gördü

La Liga’nın 28. haftasında Atletico Madrid, sahasında Getafe’yi 1-0 mağlup etti.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 8. dakikada Nahuel Molina kaydetti. Bu sonuçla Atletico Madrid sahadan üç puanla ayrıldı.

Mücadelenin 55. dakikasında ise Alexander Sörloth ile Getafe savunmacısı Abdelkabir Abqar arasında yaşanan pozisyon karşılaşmanın önüne geçti.

Topun oyunda olmadığı bir anda Abqar’ın Sörloth’a yönelik hareketi sonrası iki oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Norveçli forvet, rakibini kolundan çekerek yere düşürdü.

"CİNSEL ORGANINA MÜDAHALE ETTİ"

Pozisyonu VAR uyarısıyla kenarda izleyen hakem Ortiz Arias, Getafe oyuncusu Abqar’ı kırmızı kartla oyundan ihraç ederken Sörloth’a ise sarı kart gösterdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre hakem Arias, maç raporunda kırmızı kart kararını “Top oyundayken rakip oyuncunun cinsel organını çimdiklediği için oyun dışı kaldı” ifadeleriyle açıkladı. Sörloth’a verilen sarı kart için ise “Rakibini tuttu ve top oyun dışıyken yaşanan olay sonrası rakibini yere çekti” değerlendirmesinde bulundu.

"DOKUNMAK İSTEMEDİM"

Maçın ardından konuşan Abdelkabir Abqar ise kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakibine o şekilde dokunma niyeti olmadığını savundu.

Faslı savunma oyuncusu, “Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki o bölgeye dokunmak niyetinde değildim. Futbolda bazen rakibin nerede olduğunu anlamak için temas kurarsınız. Ailem üzerine yemin ederim ki ona o şekilde dokunmak istemedim” ifadelerini kullandı.