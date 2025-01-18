AB’den 66,8 milyon avroluk mülteci hibesi

Haber Merkezi

Avrupa Birliği’nin Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye verdiği fon ve hibelere bir yenisi eklendi. Yeni hibe dün Resmi Gazete’de ilan edildi. Anlaşmaya göre, Avrupa Birliği, Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla "Türkiye’deki mültecilerin istihdamını desteklemek" amacıyla 66,8 milyon avro hibe sağlayacak.

Destek, 20 ildeki KOBİ’lere istihdam için verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında imzalanan ve "Özel Sektörün Güçlendirilmesi II" projesine ilişkin hibe ve proje uygulama anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Avrupa Birliği (AB), Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye’de 20 kentte hem yerel yararlanıcıları hem de mültecileri desteklemek amacıyla 66,8 milyon avro tutarında hibe sağlayacak. Milletlerarası anlaşma niteliğindeki karar, sosyal ve ekonomik uyumu artırmayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında sağlanan hibe, 20 ilde kullanılacak. Hibenin, acil durum sosyal güvenlik ağı yararlanıcıları, geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancılar, özellikle geçici koruma altındaki Suriyeliler için KOBİ’lerde yeni istihdam olanakları yaratılması veya mevcut istihdamın korunmasına yönelik projelerde değerlendirileceği açıklandı.