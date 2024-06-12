AB’den Çinli elektrikli araçlara ek vergi kararı

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Çin'den elektrikli otomobil ithalatında yüzde 38,1'e varan ek vergi kararı aldı.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Komisyon, soruşturmasında Çin'deki elektrikli araç değer zincirlerinin adil olmayan sübvansiyonlardan yararlandığı geçici sonucuna vardı" ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, bu aşamada Çin'deki elektrikli otomobil değer zincirinin AB'deki üreticileri ekonomik zarara uğratan haksız sübvansiyonlardan faydalandığı görüşünde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, Komisyonun soruşturma bulgularını görüşmek ve belirlenen sorunları Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu bir şekilde çözmek için Çinli yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Bu kapsamda, Çin'den elektrikli araç ithalatında uygulanacak geçici dengeleyici vergilerin seviyesini duyurma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde bu geçici vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren bütün üye ülke gümrüklerince uygulanmaya başlanacağı, geçici vergilerin daimi vergi kararı yürürlüğe girene kadar da devam edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin firmaları arasında yer alan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38,1 oranında ilave vergi uygulanacağı, soruşturma sürecinde AB ile işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yüzde 21 vergiye tabi tutulacağı, işbirliği yapmayan diğer elektrikli otomobil üreticilerinin de yüzde 38,1 ilave vergi ödeyeceği ifade edildi.

TESLA'YA İSTİSNA

Tesla'nın Çin'de de üretim yaptığı anımsatılan açıklamada, bu firmaya bireysel olarak hesaplanacak bir vergi oranı uygulanabileceği, bu aşamada seçim yapılmayan ve Çin'de üretim gerçekleştiren diğer şirketlerin de özel durumlarının değerlendirilmesinin talep edilebileceği bildirildi.