AB’den doğu sınırına 28 milyar euroluk “güvenlik” yatırımı: EastInvest

AB Komisyonu, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomik kapasitesini güçlendirmek amacıyla EastInvest yatırım mekanizmasını devreye aldı. 2026-2027 döneminde bu bölgelere 28 milyar euroluk yatırım sağlanmasını hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerine destek sağlamak amacıyla duyurduğu EastInvest yatırım mekanizması resmen hayata geçirildi.

Brüksel'de, Komisyonun doğu sınır bölgelerine yönelik destek planı kapsamında her yıl düzenlenmesi öngörülen ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, toplantı çerçevesinde, plan kapsamında kurulması hedeflenen EastInvest yatırım mekanizmasının başlatılmasına ilişkin imza töreni düzenlendi.

''UYANIŞ ÇAĞRISI NİTELİĞİNDE''

Toplantıda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa için bir "uyanış çağrısı" niteliği taşıdığını ve çatışmalardan en fazla sınır bölgelerinin etkilendiğini belirterek, "Bu bölgeye büyük minnet borcumuz var çünkü doğu kanadımızdaki sınır toplulukları Avrupa'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.

Von der Leyen, toplulukların ve ekonomilerin gelişimi için güvenlik ve istikrarın gerekli olduğunu vurgulayarak, bunun özellikle doğu sınırları açısından "son derece önemli" olduğunu ifade etti.

Sınır bölgelerinin ormanlar, kritik hammadde kaynakları ve tarım gibi önemli varlıklara sahip olduğuna dikkati çeken von der Leyen, bu alanlara yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

TOPLAM YATIRIM 28 MİLYAR EURO

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ise imza töreninde yaptığı konuşmada, EastInvest yatırım mekanizmasına katılan tarafların 2026-2027 döneminde doğu sınır bölgelerine toplam 28 milyar euroluk yatırım sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Mekanizmaya katılan taraflar arasında, doğu sınır bölgelerindeki bazı ülkelerin ulusal yatırım, inovasyon ve kalkınma bankalarının yanı sıra Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Nordik Yatırım Bankası yer alıyor.

AB Komisyonu, 18 Şubat'ta Rusya-Belarus-Ukrayna sınırındaki doğu bölgelerinin güvenlik ve ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla altyapı, enerji, ulaştırma, istihdam ve yatırımları kapsayan yeni bir destek planı başlattığını duyurmuştu.

Plan kapsamında ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, Baltık ülkelerinin elektrik sistemlerinin Avrupa ağına bağlanması ve işgücü piyasasını destekleyecek programların hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu plan, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki bazı sınır bölgelerini kapsıyor.