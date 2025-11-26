Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AB’den Fatih Altaylı'ya cezaya tepki: “Rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasının "rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği olduğunu" belirtti.

Medya
  • 26.11.2025 18:12
  • Giriş: 26.11.2025 18:12
  • Güncelleme: 26.11.2025 18:14
Kaynak: ANKA
AB’den Fatih Altaylı'ya cezaya tepki: “Rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasının "rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği olduğunu" belirtti.

Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”

Fatih Altaylı davasında karar: 4 yıl 2 ay hapis ve tutukluluğa devam!
BirGün'e Abone Ol