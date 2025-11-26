AB’den Fatih Altaylı'ya cezaya tepki: “Rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği”

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasının "rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği olduğunu" belirtti.

Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”