AB’den Gagavuzlara yaptırım

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Moldova pazar günü kritik bir seçime gitmeye hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) Gagavuzya Özerk Bölgesi liderleri ve yöneticilerine yaptırım getirdi. 38 yaşındaki Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul, "Rusya’nın Moldova’yı istikrarsızlaştırmak için yaptığı girişimlere katkı sağlamak, ayrılıkçılığı teşvik etmek, bu şekilde anayasal düzeni yıkmaya çalışmak ve bağımsızlığı tehdit etmekle" suçlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre yaptırımlar, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından açıklandı. Listedeki diğer üç yönetici ise farklı görevlerdeki Mihail Vlah, Iurii Cuzneţov ve İlya Uzun. AB’nin yaptırımlar listesinde, Gagavuzya’daki Türk liderlerin yanı sıra, Rusya’nın çıkarlarını yurt dışında ve özellikle Moldova’da desteklemeyi amaçlayan Rusya merkezli bir sivil toplum örgütü olan Evrazia örgütü ile bu örgütün kurucusu Nelli Parutenco da bulunuyor.