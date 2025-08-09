AB’den İsrail’e ‘Gazze’ çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’in Gazze’yi işgal etme kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Leyen, “İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu daha da genişletme kararı yeniden gözden geçirilmeli. Aynı zamanda insanlık dışı şartlarda tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için Gazze'ye derhal ve engelsiz erişim sağlanmalıdır. Artık ateşkese ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere de ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme kararına tepki gösterdi.

Açıklamada, "İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir" denildi.