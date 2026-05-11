AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.

Dünya
  • 11.05.2026 17:05
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Avrupa Birliği (AB) İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB dışişleri bakanlarının, Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığını belirten Kallas, “Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verdi” ifadesini kullandı.

Kallas, ‘tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçilmesinin zamanının geldiğini’ ve aşırıcılık ile şiddetin sonuçlarının olduğunu da kaydetti.

