AB’den Rusya’ya enerji uyarısı: “Barış olsa da ithalat yapılmamalı”

Enerjiden sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dan Jorgensen, cuma günü AB enerji bakanlarıyla Kopenhag’da gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması olması durumunda bile AB’nin Rusya'dan enerji ithal etmemesi gerektiğini söyledi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Jorgensen konuşmasında ABD'nin AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını durdurmasını gerektiğini belirtti.

Nükleer enerjinin ise ABD ile 750 milyar dolarlık enerji anlaşmasının 'önemli bir parçası' olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında barış olsa bile Rusya'dan enerji ithalatı yapılmaması gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Jorgensen, enerji konularını ve ticaret anlaşmasını görüşmek üzere gelecek hafta Brüksel’de ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir araya geleceğini de ifade etti.