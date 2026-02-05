AB’den Schengen hamlesi: 6 meslek için vize sınırı kalkıyor

Avrupa Komisyonu, AB ekonomisini canlandırmak ve küresel yetenekleri bölgeye çekmek amacıyla hazırladığı yeni vize stratejisini yayımladı. Hazırlanan taslağa göre, stratejik öneme sahip meslek grupları için Schengen bölgesindeki 90 günlük kalış sınırı uzatılacak.

T24'te yer alan habere göre, 15 sayfalık strateji belgesi, Schengen Bölgesi’ndeki vize serbestisi ve konaklama sürelerinde köklü değişiklikler öngörüyor.

180 GÜNDE 90 GÜN SINIRI DEĞİŞİYOR

Mevcut AB yasalarına göre, vizeden muaf olan veya vizeye tabi olan tüm üçüncü ülke vatandaşları, Schengen bölgesi içinde herhangi bir 180 günlük dönemde en fazla 90 gün konaklayabiliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu süreyi aşan durumlar için uzun süreli vize veya oturum izni şartı aranıyor. Komisyon, mevcut prosedürlerin "parçalı ve uzun" olduğunu, bunun da Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünü caydırdığını tespit etti.

KAPSAMA ALINAN 6 MESLEK

Yeni strateji belgesinde, AB sınırları içerisinde 90 günden fazla kalma ihtiyacı duyan ancak yerleşik düzene geçmesi gerekmeyen profesyoneller için şu kategoriler belirlendi:

Turneye çıkan sanatçılar





Sportif etkinliklere katılan sporcular





Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar





AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen iş gücü





AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri

AB düzeyinde geçerli olacak, "uzatılmış kısa süreli konaklama" kurallarını içeren yeni bir yasal düzenleme araştırılacak. Mevcut ikili anlaşmalar gözden geçirilerek, bu anlaşmaların kademeli olarak sonlandırılması ve yerini ortak AB kurallarına bırakması hedeflenecek.