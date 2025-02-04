AB’den Trump’a hodri meydan

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Kanada, Meksika ve Çin’in ardından Avrupa Birliği’ne (AB) ve İngiltere’ye de gümrük vergisi tarifesi uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupalı liderler meydan okudu.

Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine karar vermişti.

Kanada ve Meksika, ABD’ye yönelik benzer gümrük tarifeleri hazırladığını açıklarken Çin ise “meşru hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli karşı tedbirleri” alacağını belirtmişti.

Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere açıklama yapan Trump, tarife kararlarına ilişkin konuştu. Kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşeceğini açıkladı.

AB’ye de “kesinlikle” gümrük vergisi uygulanacağını belirten ABD Başkanı, AB’nin Washington ile arasındaki 300 milyar euroluk açığı “vahşet” olarak nitelendirdi. İngiltere’nin ise “sınırı çoktan aştığını” belirten Trump, ancak Londra ile Washington arasındaki bu konunun “halledilebileceğini” söyledi.

‘ÇIKARLARIMIZI KORURUZ’

Birliğin ilk “savunma” konulu zirvesinde bir araya gelen AB liderleri ise ABD ile ticareti olumsuz yönde etkileyecek girişimlerden kaçınılacağının altını çizerken, olası bir gerginlik durumunda ise Avrupa’nın kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

AB liderleri, Trump döneminde ABD ve Rusya’dan gelen tehditler başta olmak üzere mevcut jeopolitikte Avrupa’nın savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacakları ilk özel zirve toplantısında bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel’de yaptığı açıklamada, “Uzlaşmanın ön koşulu, kendi gücünüzün farkında olmaktır. Avrupa harekete geçebilir” ifadelerini kullandı. Scholz, “Avrupa, güçlü bir ekonomik bölge olarak kendi politikalarını şekillendirebilir ve gümrük politikalarına yine gümrük politikalarıyla karşılık verebilir. Bunu yapmamız gerekirse, yaparız” dedi.

BİRLİKTE TAVIR ALACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa ekonomisine yönelik herhangi bir saldırının, AB’nin daha güçlü ve birlik içinde bir tavır almasını sağlayacağını dile getirdi. “ABD’nin son adımları, Avrupa’nın birlikte hareket etmesini teşvik edecektir” diyen Macron, Avrupa’nın kendi çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu dile getirdi.

“Ticaret savaşının kazananı olmaz” diyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise diğer yandan “Trump’ın tehditlerine karşı hazırlık yaptıklarını” da dile getirdi.