Abdi-Colani uzlaşamadı: Taraflar görüşmeye ilişkin ne dedi?

Suriye'de geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani'nin (Ahmed Şara) SDG lideri Mazlum Abdi ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin Şam'da yaptığı ve olumsuz sonuçlanan görüşmeye ilişkin Şam ve SDG kaynakları açıklama yaptı. İki taraf da birbirlerini suçladı.

Görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan hükümet kaynağı, 10 Mart mutabakatı ya da Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanması konusunda taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadığını hatırlattı.

"YENİ TOPLANTILAR YAPILACAK"

Hükümet kaynağı, "SDG tarafı, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönemde yeni toplantılar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının Telegram hesabında yayınladığı habere göre ise görüşmede ağırlıklı olarak Haseke ilinin statüsü ele alındı.

Başkent Şam'da 5 saat süren görüşmede Abdi, Haseke'nin SDG'nin kontrolünde kalması konusunda ısrar ederken Colani ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştu.

Haberde, Colani'nin, Şahin'e istişareler için 5 günlük ek süre vermeyi reddedip Pazartesi geceyarısına kadar nihai bir yanıt talep ettiği belirtildi.

"UZLAŞMA DEĞİL DAYATMA"

Şam’daki toplantıya katılan Rojava Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) Genel Komutanı Rohilat Efrin ise Şam yönetiminin diyalog yerine "tam teslimiyet" dayattığını söyledi.

Toplantının içeriğine dair bilgi veren Efrin, Şam’ın uzlaşmacı bir tavır sergilemediğini belirtti.

Efrin, "Daha önce 4 Ocak’ta yapılan teknik görüşmelerde SDG'nin üç tümen halinde orduya katılması ve özerk yapının korunması üzerinde bir anlayış birliği vardı. Ancak bu son toplantıda her şeyi inkar ettiler. Bize 'Haseke ve Kobani’yi derhal boşaltın, silahları bırakın ve orduya tek tek (bireysel) katılın' dediler. Biz bu yeni durumun değerlendirilmesi ve entegrasyonun gözden geçirilmesi için zaman talep ettik. Ancak onlar taleplerinin hemen uygulanmasını istedi. Bu, 13 yıllık kazanımların yok edilmesi ve Kürt halkının iradesinin teslim alınması demektir. Biz bu dayatmayı kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

Efrin, ABD Temsilcisi Tom Barrack’ın toplantıoda “zayıf kalan” tavrını eleştirdi ve IŞİD’e karşı Uluslararası Koalisyon’un da olanlara sessiz kaldığını söyledi.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Colani, Abdi’ye Savunma Bakan Yardımcılığı görevini teklif etti, Haseke valisi olarak atanacak bir aday göstermesini istedi.

Mazlum Abdi, Haseke’nin tamamen SDG’nin yönetimi altında kalmasını talep etti ve anlaşmanın yeni koşullarını görüşmek üzere 5 gün talep etti.

Colani, anlaşmanın tamamlanmasını ve Suriye güvenlik güçlerinin bir an önce Haseke’ye girmesini şart koşarak reddetti. Abdi ise SDG yönetimiyle görüşmek için 5 günlük bir süre talep etti.

Efrin, “Daha önce bu anlaşmayı bir ay içerisinde uygulayabileceklerini söylemişlerdi. Ancak Deyrezor ve Rakka’daki saldırıların ardından şartlarının hemen kabul edilmesini istediler. Bunu bir oldu bittiye getirmek istediler ki belli ki daha önceden planlanmıştı. Ancak biz belli bir süre vermeden, yeni teklifin görüşülmesi için zaman istedik. Sonuçta bizim de bu yeni teklifi kendi komuta kadememizle, kendi siyasi organlarımızla, meclislerimizle istişare etmemiz gerekiyor. Ancak onlar hemen dedi. Bu bir teslimiyet dayatmasıydı, kabul etmedik” ifadelerini kullandı.