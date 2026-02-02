Abdi İpekçi katledildiği yerde anıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi katledilişinin 47’nci yıldönümünde anıldı. İpekçi için Zincirlikuyu’daki mezarı başında düzenlenen anma törenine kızı Nükhet İpekçi, Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi köşe yazarı Tuncay Bengin ve Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Sedat Ergin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve sevenleri katıldı.

Nükhet İpekçi, "Can alanlar, şiddetten yana her türlü etkinliği yapanlar kadar keşke biz canı alınanlar da birlik olup o dirayeti gösterebilsek. Onların aralarındaki dayanışma kadar dayanışmayı somut adımlar atabilecek düzeyde gösterebilsek" dedi. Nişantaşı’nda İpekçi’nin saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği noktada bulunan Abdi İpekçi Anıtı’nın önünde de anma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya ve gazeteciler ile İpekçi’nin sevenleri katıldı. Törende konuşan Kaya, "Onun kaleminde nefrete yer yoktu, diyalog içerisindeydi ve toplumda çok sesliliği savunan bir isimdi. O Türkiye’nin durumunu yazılarıyla yayınlarken bir yandan da gazeteciliğin durumunu hiçe sayanlarla mücadele etti. Abdi başkanımıza, aslında halkın haber alma hakkına sıkılan bu kurşun elbette unutulmayacak" dedi. Tören anıta karanfil bırakılmasıyla sonlandı.