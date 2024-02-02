Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Haber Merkezi
Uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yıl önce hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Törene İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet, damadı Engin İzet, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Sedat Ergin, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, ve sevenleri katıldı. Törende İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet, Sibel Güneş ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir konuşma gerçekleştirdi.
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