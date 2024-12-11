Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca, teğmenleri tehdit etti: Görev verilirse asarım

Gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Papa 2'nci Jean Paul'e yönelik suikastın faili Mehmet Ali Ağca, yandaş Akit TV'de program konuğu oldu.

Ağca, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıçlı yemin eden yeni ve bir kısmı hakkında soruşturma açılan yeni mezun teğmenleri tehdit etti.

Sunucunun "O teğmenleri ne yapılmalı?" sorusu üzerine Ağca, "Atacaksın bunları. Sen o teğmenlerin WhatsApp yazışmalarını gördün mü? Yunan ordusu yapmaz bunları. Eğer Tayyip Erdoğan satanist, siyaoist çeteleri yok edemezse yazıklar olsun" dedi.

Ağca, "Yok edeceksin bu tehlikeyi. Öyle 100-500 tane teğmen atmakla olmaz. Atacaksın kayyımı. Bana görev verilirse asarım. Asarım derken ben demokratik hukuk devletini savunuyorum" sözleriyle teğmenleri tehdit etti.