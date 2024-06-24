Abdi İpekçi suikastında adı geçen Yalçın Özbey öldü

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi cinayetinde adı geçen Yalçın Özbey öldü. Cinayetin ardından fail Mehmet Ali Ağca, cezaevinde verdiği ifade de Abdi İpekçi’yi Yalçın Özbey’in öldürdüğünü öne sürmüştü.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi cinayetinde ismi anılan Yalçın Özbey öldü.

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Yalçın Özbey'in cansız bedeni yarın Taşoluk Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca, tutuklu bulunduğu cezaevinde verdiği ifadede, Yalçın Özbey’in Abdi İpekçi’yi öldürdüğünü öne sürmüştü.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün ikinci başkanlığını yürüten Abdi İpekçi, öldürüldüğü gün, 1 Şubat 1979’da Ankara’da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından İstanbul’a döndükten sonra gazeteye uğrayan İpekçi, davet edildikleri gazetenin sahibi Ercüment Karacan’ın evindeki yemeğe beraber gideceği eşini almak için gittiği Maçka’daki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı.

Direksiyon başındayken uğradığı saldırı sonucu kurşunlardan birinin, cebindeki kalemi parçalayarak kalbine saplanmasına yol açan İpekçi’nin kullandığı araç, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp durabilmişti.

Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan İpekçi, 50 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

AĞCA CEZAEVİNDEN KAÇIRILDI

Suikastın ardından tetiği çeken isim olarak kimliği belirlenen Mehmet Ali Ağca, 11 Temmuz 1979’da yakalanmıştı.

Ağca, cezaevindeyken verdiği ifadede, İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söylemiş ancak olay yerinde 9 adet boş kovan bulunmuştu. Ağca, cezaevinde verdiği ifadede Abdi İpekçi’yi Yalçın Özbey’in öldürdüğünü öne sürmüştü.

Suikastın ardından yurtdışına kaçan Özbey ise 1983 yılında Almanya’da işlettiği lokalde gözaltına alınmış ancak 2 ay sonra serbest bırakılmıştı.

Hakkında açılan davada 11 Ekim 1979’da yargılanmasına başlanan Ağca, konulduğu Maltepe Askeri Cezaevi’nden 23 Kasım 1979’da kaçırılmıştı.

Devam eden yargılamada 28 Nisan 1980’de idama mahkum edilen Mehmet Ali Ağca, 13 Mayıs 1981’de Vatikan Meydanı’nda Papa 2. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunması nedeniyle İtalya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

PAPA CİNAYETİNDE ÖZBEY İZİ

Özbey’in ise Papa saldırısı sırasında Vatikan’da olduğu iddia edilmişti. Mehmet Ali Ağca 1983 yılında Roma’da verdiği ifadede de, İpekçi’yi öldürenin kendisi değil Yalçın Özbey olduğunu iddia etmişti.

Hakkında açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle Türkiye'de yargılanmayan Özbey, 2009'da ülkeye dönmüş ve Malatya’da ailesini ziyaret etmişti.

Ağca ise daha sonra Papa 2. Jean Paul tarafından affedilmiş, 13 Haziran 2000’de Türkiye’ye iade edilmişti.

Başka suçlardan da hapis cezaları bulunan Ağca, Türkiye’de 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 18 Ocak 2010’da tahliye edilmişti.