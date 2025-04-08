Abdi: Suriye genelinde ateşkes çabaları sürüyor

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Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi ile orduya katılma konusunda anlaşma sağlayan Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ülke genelinde ateşkes çabalarının sürdüğünü söyledi. Rudaw’ın haberine göre SDG Askeri Konseyi toplantısında konuşan Mazlum Abdi, “Suriye topraklarında ateşkes sağlamak için yerel ve uluslararası çabaların sürdüğünü” vurguladı.

Haberde Şam ile gerginliği azaltma çabalarının yanı sıra, kuzeyde özellikle SDG ile Türkiye ve Türkiye destekli silahlı gruplar arasında ateşkes sağlamayı amaçlayan diplomatik temasların da arttığı belirtildi.

Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani’nin (Ahmet eş-Şara) ise Türkiye’ye geleceği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Colani’nin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. BAE, Colani’nin göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Colani, geçen şubat ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Colani, 4 Şubat’ta da Ankara’ya gelerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.