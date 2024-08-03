ABD’li Bakan Blinken, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla "Orta Doğu’da artan gerilimi" görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’da artan gerilimlerin düşürülmesini ele aldı.



İsrail, İran ve Hizbullah üçgeninde gerilim artarken, çatışmanın bölgeye yayılmasından endişe ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile telefonda görüştü. Blinken ile Lammy görüşmesinde, Orta Doğu’da artan gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gerektiği yeniden teyit edildi. Ayrıca iki bakan müzakere edilmekte olan ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ile yaptığı görüşmede ise, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze’ye insani yardımı artırmak için devam eden ateşkes çabaları, Orta Doğu’daki çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemenin önemi ve İran’dan gelen tehditlerin neden olduğu zorluklar masaya yatırıldı.