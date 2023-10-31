ABD’li saldırganın ailesi, yetkilileri 5 ay önce uyarmış

ABD’nin Maine eyaletinde 18 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve sonrasında ölü bulunan Robert Card'ın ailesi, saldırıdan 5 ay önce polisi uyardığı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Maine eyaletinde 18 kişinin ölümüne 13 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırgan Robert Card'ın ailesinin olaydan 5 ay önce polisi uyardığı ortaya çıktı.

Maine eyaletindeki Sagadohoc kenti Şerifi Joel Merry, dün yaptığı açıklamada Card’ın ailesinin 5 ay önce kendilerine ulaştığını, onun akıl sağlığı problemlerinden ve silahlara erişiminden endişelendiklerini aktardı.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDUK

Şerif Merry, uyarı sonrası Robert Card’ın yedek asker birliğinin komutanıyla iletişime geçme dahil olmak üzere birçok kez Card’ın evine gittiklerini ifade ederek sürecin takipçisi olduklarının altını çizdi.

Card'ın evini ziyaret eden polis Card'ın erkek kardeşinin kendilerine "Card'ın erişebildiği tüm silahları güvence altına almak için çalışacağını" söylediğini belirtti. Şerif, Card'ın komutanının onun tedavi görmesi konusunda kendilerine güvence verdiğini, iyileşmesi için ona zaman tanıdıkları cevabı aldıklarını belirtti.