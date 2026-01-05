ABD’li Senatör, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı; Trump kafa salladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Türkiye’ye gitmesinin teklif edildiği yönündeki haberler ABD’li Senatör Lindsey Graham ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulandı.

ABD, emperyalist bir saldırıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i 3 Ocak’ta ülkelerinden kaçırarak New York‘a getirdi. Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak.

Maduro’nun esir alınmasına giden süreçteki ayrıntıları yazan The New York Times’ın ABD’li ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakmasını teklif ettiği ve Türkiye’ye gitmesi yönünde bir ültimatom ilettiği yönünde iddialar yer aldı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, yurtdışında “rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edilen Maduro’nun, bu öneriyi kabul etmediği kaydedilirken, ABD Başkanı Trump’ın bunun üzerine 25 Aralık’ta askeri operasyona karar verdiği ifade edildi.

ABD basınında yer alan iddialar geniş şekilde yankılanırken, Senatör Lindsey Graham’den Trump’ın yanında haberleri doğrulayan bir açıklama geldi.

Trump ile aynı uçakta seyahat eden Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu” ifadelerini kullandı.

Graham’ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump’ın kafasını sallayarak doğrulayıcı bir tavır takınması dikkat çekti.