ABD’li Senatör’den Donald Trump’a Grönland önerisi

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Trump'ın Grönland'a yönelik sözlerine dikkat çekerek "Sayın Başkan: Grönland'ı Danimarka'dan çalmak yerine daha iyi bir fikrim var. Danimarka'da herkese sağlık hizmeti garantilidir, üniversite eğitimi ücretsizdir, ebeveynlere 1 yıl ücretli babalık izni verilir ve çalışanlar saatte 22 dolardan az kazanmazlar. Hadi o fikirleri çalalım" ifadelerini kullandı.

Mr. President: Instead of stealing Greenland from Denmark, I have a better idea.



In Denmark, everyone is guaranteed health care, college education is free, parents receive 1-year of paid paternity leave & workers don’t make less than $22 an hour.



Let's steal those ideas. — Bernie Sanders (@SenSanders) January 28, 2025

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Trump, 23 Aralık 2024'te, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığı açıklanmıştı.

Finlandiyalı yetkililer, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etmişti.

Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.