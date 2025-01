ABD’li Senatör’den Donald Trump’a Grönland önerisi

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Trump'ın Grönland'a yönelik sözlerine dikkat çekerek "Sayın Başkan: Grönland'ı Danimarka'dan çalmak yerine daha iyi bir fikrim var. Danimarka'da herkese sağlık hizmeti garantilidir, üniversite eğitimi ücretsizdir, ebeveynlere 1 yıl ücretli babalık izni verilir ve çalışanlar saatte 22 dolardan az kazanmazlar. Hadi o fikirleri çalalım" ifadelerini kullandı.

Mr. President: Instead of stealing Greenland from Denmark, I have a better idea.



In Denmark, everyone is guaranteed health care, college education is free, parents receive 1-year of paid paternity leave & workers don’t make less than $22 an hour.



Let's steal those ideas.