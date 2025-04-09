ABD’li ve Rus bakanlar İstanbul’da görüşecek

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ABD ile Rusya, ilişkilerde yeni bir sayfa açarken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülkenin dışişleri bakanlarının 10 Nisan perşembe günü (yarın) İstanbul’da görüşeceklerini açıkladı. Peskov, “Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak” dedi.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek “Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.

Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile rus mevkidaşı Sergei Lavrov, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’da bir araya gelirken iki ülkenin heyetleri 27 Şubat’ta da İstanbul’da görüşmüştü.