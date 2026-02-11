ABD’li vekillerden Epstein dosyasında adı geçen eski Prens Andrew çağrısı: Kongre’de ifade versin

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna ve Teresa Leger Fernandez, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, ABD Kongresinde ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Khanna, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Epstein konusunda "şeffaf olmadığını" söyledi.

Khanna, eski Prens Andrew'un ABD'ye gitmesinin "uygun olacağını" belirterek, Kraliyet Ailesi'nin konuya ilişkin bildiklerini ve atacakları adımları açıklamaları ve mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

Temsilciler Meclisi üyesi Teresa Leger Fernandez de İngiltere Kralı 3. Charles'ın, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'u soruları yanıtlaması için ABD Kongresine yönlendirmesi gerektiğini belirtti.

Fernandez, konuya ilişkin İngiltere'de de bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Buckingham Sarayı 9 Şubat'ta eski Prens Andrew'un, Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yürütülen inceleme kapsamında polise destek vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

TÜM ÜNVANLARI ELİNDEN ALINMIŞTI

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.