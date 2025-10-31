ABD’li VW emekçileri tarihi greve ‘evet’ dedi

Emek Servisi

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga’da bulunan Volkswagen fabrikasında grev kararı alındı. Bu, Büyük Üçlü olarak adlandırılan General Motors, Ford ve Stellantis grupları dışındaki 1980’den bu yana ilk otomotiv fabrikası grevi olacağından tarihi önem taşıyor.

İşçiler, bir yılı aşkın süren sözleşme müzakerelerinin adil bir sözleşme teklifi ile sonuçlanmaması üzerine, Volkswagen’e karşı grev yapma yetkisi için oy kullandı. Bu karar, Volkswagen’in tek ABD montaj fabrikasında tıkanan sözleşme görüşmeleri, yasadışı sindirme ve tek taraflı işten çıkarmalar dahil olmak üzere şirketin aylarca süren haksız uygulamalarının ardından alındı.

Volkswagen, 2024 yılında 20,6 milyar dolar kâr elde etti ve bunun yüzde 20’si Kuzey Amerika’da elde etti. Şirketin en son teklifi ise işçileri fabrika kapanışlarından korumak için gerekli olan iş güvenliği şartlarını içermiyor. Bu korumalar şirkete hiçbir maliyeti olmamasına rağmen reddedildi. İşçiler, adil bir ücret ve güvenceli çalışma koşulları için yapacakları greve hazırlanıyor.