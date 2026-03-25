ABD’nin 13 milyar dolarlık savaş gemisinde kriz: Yangın sonrası sorunlar ortaya çıktı

ABD’nin en gelişmiş ve en pahalı savaş gemisi olarak tanıtılan USS Gerald R. Ford’un, İran gerilimi sırasında yaşanan bir yangın sonrası bölgeden çekilmesi, geminin teknik ve operasyonel sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg’in haberine göre, milyarlarca dolarlık uçak gemisinin savaş kabiliyeti hâlâ tartışmalı.

YANGIN SONRASI GERİ ÇEKİLME

ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford, çamaşırhanesinde çıkan yangın nedeniyle Ortadoğu’daki görevini yarıda keserek Girit’teki Souda Körfezi’ne çekildi.

Yangında 200’den fazla denizcinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken, geminin çatışma koşullarında değil, iç kaynaklı bir sorun nedeniyle geri çekilmesi dikkat çekti.

“EN PAHALI GEMİ” AMA PERFORMANS BELİRSİZ

2017’de hizmete giren ve 13,2 milyar dolarlık maliyetiyle ABD’nin bugüne kadarki en pahalı savaş gemisi olan Ford’un, operasyonel etkinliği konusunda hâlâ yeterli veri bulunmadığı belirtiliyor.

Pentagon’un test ofisine göre, geminin radar, füze sistemleri ve uçak fırlatma–kurtarma sistemleri gibi kritik bileşenlerinin güvenilirliği tam olarak ölçülebilmiş değil.

Raporda, gerçekçi muharebe testlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle geminin “operasyonel etkinliğini belirlemek için yeterli veri bulunmadığı” vurgulandı.

SAVAŞ KAPASİTESİNE DAİR SORU İŞARETLERİ

Bu durum, Ford’un düşman uçaklarını, gemisavar füzeleri ya da insansız hava araçlarını ne ölçüde tespit edip engelleyebileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Ayrıca geminin sistemlerinin yoğun savaş koşullarında — sürekli kalkış ve inişler sırasında — nasıl performans göstereceği de bilinmiyor.

Donanma yetkilileri ise geminin “görev başarılarını desteklediğini” savunsa da eksik testlerin yarattığı boşluk dikkat çekiyor.

UZAYAN GÖREV, ARTAN BASKI

USS Gerald R. Ford’un standart görev süresini aşarak yaklaşık 9 aydır denizde olduğu belirtiliyor.

Demokrat Senatör Tim Kaine, bu durumun mürettebatı “bozuk ekipman ve yetersiz sistemlerle doğaçlama yapmaya zorladığını” ifade etti.

Uzmanlara göre bu tablo, ABD’nin askeri varlıklarını jeopolitik baskı aracı olarak yoğun şekilde kullanmasının yarattığı yükü de gözler önüne seriyor.

TEKNİK SORUNLAR BİTMİYOR

Pentagon raporunda yalnızca savaş sistemleri değil, gemi içi yaşam koşullarına ilişkin eksiklikler de yer aldı.

Gemide 159 ek ranzaya ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, bu durumun hem yaşam kalitesini hem de operasyonel performansı etkileyebileceği ifade edildi.

Ayrıca bazı muharebe sistemlerinde tespit edilen sorunlara yönelik geliştirilen çözümlerin henüz finanse edilmediği de raporda yer aldı.

“SİLAHLI DİPLOMASİ”NİN SINIRLARI

Haberde, Trump yönetiminin İran ve Venezuela gibi ülkelere karşı donanmayı bir baskı aracı olarak kullandığına dikkat çekilirken, Ford gemisinde yaşanan sorunların bu stratejinin sınırlarını da ortaya koyduğu değerlendiriliyor.