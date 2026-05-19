ABD’nin 5 şartı var, Tahran’ın 14

ABD Başkanı Donald Trump İran’a yönelik tehditlerini sürdürürken Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı’nın yönetiminden sorumlu bir yapının kurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada “Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi- PGSA" adıyla resmi bir hesap açılırken, boğaz geçişlerine ilişkin duyuruların bu hesap üzerinden paylaşılacağı belirtildi.

İran devlet televizyonu Press TV, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilerin “info@ PGSA.ir” adresinden gönderilecek e-postalarla geçiş kuralları hakkında bilgilendirileceğini aktarmıştı. Haberde, gemilerin bu çerçevede geçiş izni alabileceği ifade edilmişti.

YAPTIRIMLAR ASKIDA MI?

Tesnim Haber Ajansının müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington’un Tahran’ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere sürecinde geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD’nin sunduğu tekliflerde yer alan şartların "birbirine yaklaştığı" ileri sürüldü. Söz konusu iddialar ABD tarafından ise henüz doğrulanmadı.

TEHDİTLER SAVURDU

Hafta sonunda Çin’den dönen ABD Başkanı Donald Trump ise pazar günü İran’a yönelik tehditler savurmaya devam etmişti.

Trump, paylaşımında “İran için zaman daralıyor, hızla hareket etmeleri gerekiyor, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü: ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi, İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması, savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması. Tahran yönetimi de Pakistan arabuluculuğunda Washington’a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti. İran’ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi. İran’ım 10 Mayıs’ta sunduğu teklifi Trump, "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi.

DÜNYAYI SARSIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı ortak saldırıların ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı kritik bir önemde bulunuyor. Tahran boğazı kapatırken küresel enerji sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdaki gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 65’e varan artış yaşandı. Tüm dünya bu artıştan olumsuz etkilendi.