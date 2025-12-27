‘ABD’nin acelesi var’

Suriye’de SDG’nin devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin taraflardan çelişkili açıklamalar ve karşılıklı suçlamalar gelirken Şam’daki cihatçı HTŞ yönetimi, görüşmelerden sonuç çıkmadığını duyurdu. Ankara’nın “son tarih” olarak gösterdiği yeni yıl öncesi SDG lideri Abdi’nin Şam’a gideceği söylenirken Kürt yönetiminin üst düzey isimlerinden Müslim “ABD’nin acelesi var, kâğıt üstünde bir istikrar istiyor” dedi.

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, SDG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi. Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti.

‘DİYALOG SÜRMÜYOR’

Kaynak, Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk yönetime ilişkin, “ayrı şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askerî kurumların varlığının, birlik söylemiyle bağdaşmadığı” değerlendirmesinde bulundu. Kaynak, SDG’nin Şam’la diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarının medya amaçlı ve siyasi baskıları azaltmaya yönelik olduğunu savundu. Kaynak, gündeme getirilen âdemi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini savundu.

‘KÖTÜLÜK KOALİSYONU’

Gazeteci Ronî Riha'ya konuşan PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ise, HTŞ lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) öncülüğünde kurulan yeni yönetimin barış ve huzur adına hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyledi. HTŞ hâkimiyetindeki cihatçı çetelere işaret ederek “Bugünkü Şam yönetimi ‘kötülük koalisyonundan’ oluşuyor” diyen Müslim, “Bu grupların en temel motivasyonu ve hedefi Kürtleri katletmek, mallarını ve mülklerini talan etmektir. Bu kötülük, Türkiye’nin talimatlarıyla yol alıyor” iddiasında bulundu.

“ABD’nin SDG ile Şam arasındaki sürece dair temel motivasyonu Suriye’de bir an önce istikrarın sağlanması. Bu nedenle adalet gözetmeksizin, kâğıt üzerinde de kalsa Suriye’de bir istikrar istiyor” diyen Müslim, “Ancak bu yaklaşım, ‘mazlum tarafın zulmü kabul etmesini, zalimin ise hükmüne devam etmesini’ isteyen bir noktaya evriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Colani ve Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan 8 maddelik mutabakata da değinen Salih Müslim, Rojava yönetiminin anlaşmaya uymadığı iddialarını reddetti. Mutabakatın “Türkiye’den habersiz gerçekleştiğini” ve Türkiye'nin anlaşmaya karşı çıktığını öne süren Müslim, “Türkiye’nin gölgesi gibi hareket eden Şam tarafı, tartışmaya kapalı bir tutum sergiliyor ve detayları konuşmaya yanaşmıyor” diye konuştu. Müslim, Şam’ın kendilerinden “teslim olmalarını beklediklerini” kaydetti.

İÇİ DOLDURULMALI

10 Mart anlaşmasının yol haritasından ziyade bir “iyi niyet protokolü” olduğunu savunan Müslim “Bu konuşularak içi doldurulması gereken, yoruma açık bir çerçeve anlaşma” dedi. Çözüm için adem-i merkeziyetçi bir siyasal yapıdan yana olduklarını ve kendi geliştirdikleri “demokrasi modelinin” Ortadoğu'yu olumlu etkileyebileceğini öne süren Müslim, bunun Türkiye'nin Rojava'ya saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin “Zayıf ama imkansız değil” dedi.

ABDİ ŞAM’A GİDECEK

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, Al-Arabiya’ya verdiği röportajda SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin yeni yıl öncesinde Şam’a gideceğini ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu üzerine müzakerelerde bulunacağını söyledi. ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve isimleri açıklanmayan bazı Arap ülkelerinin garantörlüğünde yürütülecek görüşmelerin temel amacının, 10 Mart mutabakatının nihai bir metne dönüştürülmesi olduğunu belirten Şami, Şam’ın entegrasyona ilişkin kendi modelini dayattığını öne sürdü.

ÖCALAN’IN MESAJI

Şami, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesaj gönderdiği iddialarını doğrularken "SDG içindeki yabancı unsurları temizleme" çağrısı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. İktidara yakın medyada çıkan haberlerde İmralı’da güvenlik birimleriyle görüşen Öcalan’ın SDG’ye gönderdiği mektupta, SDG içindeki yabancı unsurları temizleme çağrısı yaptığı belirtilmişti.

‘İSTİKRAR TEHDİTLE GELMEZ’

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Türkiye ve Suriye’de paralel ilerleyen süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medya Haber TV’ye konuşan Karasu, Türkiye’deki siyasi partilerin TBMM’de kurulan komisyona sunduğu raporları eleştirerek “çok yüzeysel” olarak niteledi. “Kürt sorunu bir demokrasi sorunudur” diyen Karasu, “Çözüm isteniyorsa Öcalan’ın muhataplığının da kabul edilmesi gerektiğini” söyledi. Karasu, Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere karşı ‘tehdit dili’ kullandığını belirterek “Şam ile Rojava yönetimi karşı karşıya getirilerek istikrar nasıl sağlanacak? Türkiye’nin Suriye politikasını değiştirmesi lazım” dedi.

HUMUS’TA PATLAMA: 8 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilinde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. SANA'nın aktardığına göre, bir güvenlik görevlisi patlamanın caminin içine yerleştirilmiş patlayıcılardan kaynaklandığını ifade etti. HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, saldırının “ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik aciz bir çaba” olduğunu söyledi. Haziran ayında başkent Şam'daki bir kilisede düzenlenen intihar saldırısında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.