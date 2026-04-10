ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, HTŞ yönetimindeki Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi ağırladı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yle görüştü.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bölgenin büyük bölümünün hâlâ belirsizlik içinde şekillendiğini, buna karşın Suriye’nin farklı bir yerde durduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’yi “yönetilmesi gereken bir sorun” değil, “değerlendirilmesi gereken bir fırsat” olarak erken dönemde gördüğünü kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını belirten Barrack, sürecin güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden yapılanma, olay odaklı diplomasi ve alışılmışın dışında bir yaklaşımın sonucu olduğunu belirtti.