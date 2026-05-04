ABD’nin Arizona eyaletinde yangın: 2 bin 200 dönüm alan küle döndü
ABD’nin Arizona eyaletinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 2200 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
ABD’nin Arizona eyaleti yetkilileri, bölgede etkili olan yangının hızla ilerlediğini açıkladı.
Yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazinin küle döndüğü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile hava aracı sevk edildiği belirtildi.
Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktaran yetkililer, bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldığını duyurdu.