Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’nin Arizona eyaletinde yangın: 2 bin 200 dönüm alan küle döndü

ABD’nin Arizona eyaletinde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 2200 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Dünya
  • 04.05.2026 13:46
  • Giriş: 04.05.2026 13:46
  • Güncelleme: 04.05.2026 13:47
Kaynak: DHA
ABD’nin Arizona eyaletinde yangın: 2 bin 200 dönüm alan küle döndü
Fotoğraf: DHA

ABD’nin Arizona eyaleti yetkilileri, bölgede etkili olan yangının hızla ilerlediğini açıkladı.

Yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazinin küle döndüğü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile hava aracı sevk edildiği belirtildi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktaran yetkililer, bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldığını duyurdu.

BirGün'e Abone Ol