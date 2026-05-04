ABD’nin Arizona eyaletinde yangın: 2 bin 200 dönüm alan küle döndü

ABD’nin Arizona eyaleti yetkilileri, bölgede etkili olan yangının hızla ilerlediğini açıkladı.

Yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazinin küle döndüğü ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile hava aracı sevk edildiği belirtildi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını aktaran yetkililer, bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldığını duyurdu.