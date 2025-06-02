ABD’nin Asya stratejisine Çin’den tepki: Ateşle oynuyorsun

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Küresel hegemonya mücadelesinin merkezi Pasifik’e doğru hızla kayarken Trump yönetiminin Pekin’e yönelik tehditleri artıyor.

İki ülke arasında ticaret, teknoloji ve nüfuz mücadelesi kızışırken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Hint-Pasifik’te statükoyu değiştirme niyetinde olduğunu belirterek “Çin’in yarattığı tehdit gerçek” diye konuştu. ABD’nin “Hint-Pasifik bölgesine geri döndüğünü” söyleyen Hegseth’e Pekin’den sert tepki geldi.

Singapur’da düzenlenen ve Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu’nda konuşan Bakan Hegseth, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde güç dengelerini değiştirmek için askeri güç kullanmaya hazırlandığını savundu.

‘SİLAHLANMA SIRASI SİZDE’

“ABD’nin Hint-Pasifik Güvenliğine İlişkin Yeni Hedefleri” başlıklı konuşmasında Hegseth, ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin ve ortaklarının ortak caydırıcılık için savunma konusunda daha fazla sorumluluk alarak harcamalarını artırmalarını ve kabiliyetlerini güncellemeleri çağrısı yaptı.

Hegseth, Çin’in Güney Çin Denizi’nde resif ve adacıkları yasadışı ele geçirip askerileştirdiği, komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ettiği, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü engellendiğini belirterek Tayvan’ı işgal etme niyetinde olduğunu kaydetti. ABD’li Bakan “Çin’in yarattığı tehdit gerçek ve her an gerçekleşebilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya ikna ettiğini savunan Hegseth, “Asya’daki müttefiklerinin çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını” iddia ederek “Asya ülkelerinin de aynısını yapma vakti” dedi.

‘ABD SAVAŞA HAZIR’

ABD’nin kuruluşundan bu yana bir Hint-Pasifik ülkesi olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini ifade eden Hegseth, bu bölgenin kendileri açısından “öncelikli harekât alanı” olduğunu vurguladı. Hegseth, Trump liderliğinde ABD’nin “güç aracılığıyla barışı sağlama” stratejisine bağlı olduğunu, bunun yolunun da dünyanın her yerinde saldırganlığı caydırmaktan geçtiğini kaydetti. Hegseth, “caydırıcılığın başarısız olması halinde savaşmaya ve kazanmaya hazır olduklarını” vurguladı.

SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ

Hegseth’in Washington’ın Asya politikasına ilişkin manifesto olarak değerlendirilecek sözlerine Pekin’den sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hegseth’in ifadelerinin “provokatif ve Soğuk Savaş zihniyetinin bir yansıması olduğu” belirtilerek ABD’ye “ateşle oynamama” uyarısı yapıldı.

Çin Dışişleri’nin açıklamasında Hegseth’in bölge ülkelerinin barış ve kalkınma yönündeki ortak arzusunu hiçe sayarak bloklar arası çatışmayı körüklediği ve Çin’i karalamaya yönelik “Çin tehdidi” söylemini yaymaya çalıştığı kaydedildi.

Bakanlık, ABD’nin “Hint-Pasifik Stratejisi’ni” kullanarak Asya-Pasifik’teki barışı tehdit ettiğini, bölgeye saldırı amaçlı silahlar konuşlandırarak Güney Çin Denizi’nde gerilimi tırmandırdığını, böylece bölgeyi bir “barut fıçısına çevirdiğini” savundu.

‘TAYVAN İÇ MESELEMİZ’

Hegseth’in “Çin bölgede hegemonik güç olmaya çalışıyor” iddialarına tepki veren Bakanlık, “Dünyada hegemonik güç olarak adlandırılmayı hak eden tek ülke, aynı zamanda Asya-Pasifik’teki barış ve istikrarı zayıflatan birincil faktör olan ABD’dir” dedi.

“ABD, Tayvan meselesini Çin’i sınırlamak için bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmamalı ve ateşle oynamamalıdır” denilen açıklamada, Tayvan meselesinin Çin’in “iç meselesi” olduğu ve yabancı ülkelerin bu konuda müdahale hakkı bulunmadığı vurgulandı.