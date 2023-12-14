ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne saldırı düzenleyenler yakalandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 8 Aralık’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyenler yakalandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenleyenler bazıları yakalandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, saldırıda ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin yanı sıra Irak Ulusal Güvenlik Servisi’nin de hedef alındığını hatırlatarak, yapılan yoğun istihbari ve teknik çalışma sonucu saldırganların yakalandığını belirtti.



Irak’ın itibarını zedeleyen ve istikrarını bozan bu gibi saldırılara karşı göz yumulmayacağını vurgulayan Resul, “İlk bilgiler doğrultusunda saldırının faillerinden bazılarının güvenlik servisleriyle bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu saldırıyla bağlantısı olan diğer faillerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri için soruşturmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. Resul saldırıyla bağlantılı kaç kişinin yakalandığını veya saldırganların kimliklerini açıklamadı.