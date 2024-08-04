ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nden uyarı: "Bulabildiğiniz ilk biletle ayrılın"

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’da bulunan ABD vatandaşlarını uyararak, “Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen kalkmasa veya ilk tercih ettikleri rotayı takip etmese bile, kendilerine uygun olan herhangi bir bileti rezerve etmeye teşvik ediyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Büyükelçiliği Lübnan'daki ABD yurttaşlarını uyardı.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "ABD'ye dönmek için yeterli parası olmayan ABD vatandaşları, geri dönüş kredisi yoluyla mali yardım almak için büyükelçilikle irtibata geçebilirler" denildi.

Açıklamada “ABD Büyükelçiliği, birçok havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığını veya iptal ettiğini ve birçok uçuşun tükendiğini; ancak Lübnan'dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin mevcut olduğunu belirtmektedir. Lütfen Beyrut-Rafic Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki mevcut uçuş seçeneklerine bakınız. Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen kalkmasa veya ilk tercih ettikleri rotayı takip etmese bile, kendilerine uygun olan herhangi bir bileti ayırtmaya teşvik ediyoruz. ABD'ye dönmek için yeterli parası olmayan ABD vatandaşları, geri dönüş kredisi yoluyla mali yardım almak için büyükelçilikle irtibata geçebilirler. Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden ABD vatandaşlarının acil durumlar için acil durum planları hazırlamalarını ve uzun bir süre boyunca yerlerinde kalmaya hazır olmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

“ABD HÜKÜMETİNE GÜVENMEYİN”

Elçilik, ABD ordusu destekli tahliyelerin çok nadir yapılan bir şey olduğunu, kriz anında bölgeden ayrılmak ya da tahliye olmak için ABD hükümetine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Yabancı bir ülkeden sivillerin ABD ordusu destekli tahliyesi nadiren gerçekleşir. ABD Vatandaşları, bir kriz durumunda yardımlı ayrılma veya tahliye için ABD hükümetine güvenmemelidir. Bir tahliye durumunda, geniş ailenizle birlikte ayrılamayabilirsiniz, evcil hayvanlarınızı yanınıza alamazsınız ve güvenli bir yere ulaşımınız için ABD hükümetine geri ödeme yapmanız beklenir. Bu güvenli yerden Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat masraflarından siz sorumlu olacaksınız” ifadeleri kullanıldı.