ABD’nin Carolina eyaletinde silahlı saldırı: 11 yaralı

ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.