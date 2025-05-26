ABD’nin Carolina eyaletinde silahlı saldırı: 11 yaralı
ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Little River bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırının nedeni ve olası şüpheliler hakkında henüz bilgi paylaşılmadı; polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.
Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.