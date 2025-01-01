ABD’nin çifte oyunu

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye'de cihatçıların etnik, dinsel kesimlere yönelik baskılarının yarattığı gerginlik sürerken ülkenin kuzeyindeki kriz de derinleşiyor.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yer yer çatışmalar yaşanırken ABD devrede.

‘ATEŞKES SÜRÜYOR’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli gruplar ile SDG arasındaki ateşkesin, çatışmalara rağmen devam ettiğini duyurdu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Suriye'nin kuzey kesiminde hala geçerli olan bir ateşkes var. Ve biz bunu izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASKER SAYISI ARTMADI

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun bölgeye askeri takviye yaptığı iddialarına da değinen sözcü, "Suriye'de halihazırda sahip olduğumuz personelin dışında ABD personelinde herhangi bir artış yok" dedi.

El Arabiya'nın haberinde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan El Velid Sınır Kapısı’ndan Suriye'nin kuzeyine askeri takviyeler gerçekleştirildiği belirtilmişti. Haberde zırhlı araçlar, askeri araçlar ve lojistik malzemelerle yüklü yaklaşık 60 tırın, Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde bulunan uluslararası koalisyon üslerine doğru yola çıktığı bildirilmişti.

'DİL SÜRÇMESİ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan “Türkiye ile SDG arasında ateşkesin uzatıldığı” açıklamasını yalanlamıştı. 19 Aralık'ta konuya ilişkin açıklamada bulunan MSB kaynakları, “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” demişti.

Bundan birkaç gün önce ise SDG komutanı Mazlum Abdi, anlaşmanın ABD'nin arabuluculuğunda sağlandığını duyurmuş ve Menbic Askeri Konseyi'nin bölgeden 'en kısa sürede çekileceğini' dile getirmişti.

ŞAM'DA KRİTİK TOPLANTI

ABD'nin Suriye'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'li heyetin Şam'da geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi. Açıklamaya göre toplantıda, ülkedeki güvenlik ve siyasi durumla ilgili önemli meseleler ele alındı.

Açıklamaya göre, toplantıda İran'ın Suriye'ye geri dönme girişimlerine karşı durulması gerektiği vurgulandı.

Ziyaret, Washington'un Suriye'deki insani, siyasi ve güvenlik sorunlarına yönelik sürekli çabalarının bir parçası olduğu ileri sürüldü.