ABD’nin doğu kıyılarında alarm: Erin kasırgası Kuzey Carolina’ya yaklaşıyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin’in giderek güçlendiğini ve saatte 110 km hızla North Carolina kıyılarında akşam saatlerinde etkili olacağını duyurdu. Erin'in, ABD ve Kanada’nın doğu sahillerinde tehlikeli dalga ve rip akıntıları oluşturabileceği belirtildi.

NHC, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin’in “alışılmadık derecede” geniş bir alanda etkili olduğu ve 110 km hıza ulaşarak ABD’nin doğu sahilindeki plajlarda tehlike oluşturabileceğini bildirdi. Açıklamaya göre, Erin karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edecek ancak tehlikeli dalgalar ve denizden kıyıya doğru gelen dalgaların bir bölgeden hızla geriye doğru denize akmasıyla oluşan dar ve güçlü su akıntıları olan rip akıntıları oluşturacak.

Açıklamada, North Carolina’nın dış kıyılarında tropikal fırtına koşulları gözlemlendiği, hayati tehlike oluşturan dalga ve rip akıntıları nedeniyle ABD'nin doğu kıyısındaki plajlarda yüzülmemesi konusunda halkın uyarıldığı belirtildi.

NORTH CAROLİNA EYALETİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kasırganın ABD ana karasıyla buluşacağı ilk nokta olan North Carolina eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet Valisi Josh Stein, sahil bölgelerinde 3 hızlı su kurtarma ekibi, 200 Ulusal Muhafız askeri, kurtarma uçakları, nakliye helikopterleri ve yüksek araçlarla göreve hazır olduklarını açıkladı.

Yetkililer, sistemin kuzey Leeward Adaları’nın yakınlarına doğru ilerlemesi durumunda tropikal depresyona dönüşebileceğini aktardı. Tropikal depresyonlar, büyük tayfun ve kasırgaların ilk aşaması olarak kabul ediliyor ve bu nedenle gelişim süreci yakından takip ediliyor.

NHC, kasırga Erin’in Leeward Adaları’nın doğusunda önümüzdeki 48 saat içinde tropikal depresyona dönüşme olasılığını yüzde 30 (düşük), 7 gün içinde ise yüzde 70 (yüksek) olarak açıkladı.