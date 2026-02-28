ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'na saldırı

ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkentinde bulunan Erbil Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi.

Rûdaw'ın aktardığına göre ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'na füze saldırısı gerçekleştirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından İran, Orta Doğu ve Körfez'deki bütün ABD üslerinin açık hedef olduğunu duyurmuştu.

Reuters da saldırının füzelerle gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir ABD askeri üssünün hedef alındığını bildirdi.

Yetkililer henüz kullanılan silahların türü veya hasar durumu hakkında bilgi vermedi.