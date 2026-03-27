ABD’nin Hark Adası planı: Yüksek riskli senaryo

ABD Başkanı Donald Trump’ın “savaş kazanıldı” açıklamasına rağmen, bölgeye sevk edilen amfibi savaş gemileri ve binlerce askerin varlığı yeni bir senaryoyu gündeme taşıdı.

ABD’nin İran kıyısındaki yer alan ve İran'da enerjinin kalbi olarak bilinen Hark (Kharg) Adası’nı hedef alabileceği yönündeki değerlendirmeler, olası bir kara harekâtının sonuçlarını yeniden tartışmaya açtı.

KARA HAREKÂTI NE KADAR MÜMKÜN?

CNN'de yer alan analize göre ABD’nin bölgeye iki Deniz Piyade Seferi Birliği (MEU) göndermesi, olası bir çıkarma operasyonu ihtimalini güçlendirdi.

Ancak uzmanlar, böyle bir harekâtın ciddi zorluklar içerdiğine dikkat çekiyor. NATO’nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis’e göre, ABD güçlerinin önce Hürmüz Boğazı’nı geçmesi ve İran’ın füze, insansız hava aracı ve mayın tehditlerini aşması gerekiyor.

Stavridis, adaya yönelik bir operasyon için en az 160 kilometrelik bir alanda tam hava ve deniz üstünlüğü sağlanması gerektiğini vurguluyor.

YÜKSEK RİSK, BELİRSİZ SONUÇ

Uzmanlara göre operasyonun en büyük risklerinden biri, İran’ın doğrudan ABD gemilerini hedef alması. Ayrıca adada yaşayan ve büyük ölçüde petrol işçilerinden oluşan nüfusun durumu da önemli bir sorun başlığı.

Eski Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, böyle bir operasyonun ABD’nin füze stoklarını tüketebileceğini ve uluslararası kamuoyunda “İran petrolüne el koyma girişimi” olarak algılanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Hark Adası’nın ele geçirilmesinin İran’ı geri adım atmaya zorlayıp zorlamayacağı da belirsizliğini koruyor.

İRAN'DAN KARŞI HAMLE HAZIRLIĞI

ABD istihbaratına dayandırılan bilgilere göre İran, son haftalarda adaya ek askeri birlikler ve hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Kaynaklar, adaya taşınan omuzdan atılan hava savunma sistemleri ve yerleştirilen kara mayınlarıyla olası bir çıkarma operasyonuna karşı hazırlık yapıldığını belirtiyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da, ülkeye yönelik olası bir ada işgali planına karşı tüm askeri hareketliliğin izlendiğini ve sert karşılık verileceğini açıkladı.

BÖLGE ÜLKELERİ ENDİŞELİ

Körfez ülkelerinin ise ABD’nin olası bir kara harekâtına mesafeli yaklaştığı belirtiliyor.

Bölgedeki üst düzey bir yetkiliye göre, böyle bir adımın yüksek can kayıplarına yol açabileceği ve İran’ın misilleme saldırılarıyla çatışmayı genişletebileceği endişesi öne çıkıyor.