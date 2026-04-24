ABD’nin İran savaşı maliyeti rekor seviyeye ulaştı: Günlük 1 milyar dolar

ABD medyası, İran’a karşı başlatılan savaşın maliyetinin Washington için hızla artarak günlük yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını belirtti. İran’la çatışmalar Pentagon’un mühimmat stoklarını hızla tüketirken ABD’nin Çin ile olası bir çatışma için ayırdığı stratejik rezervlerin de alarm verdiği ileri sürüldü.

ABD merkezli The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD ordusu İran ile girdiği savaşta mühimmat stoklarını ’’eşi benzeri görülmemiş bir hızla’’ tüketiyor. Şubat aynının sonunda başlayan savaş 6 Nisan’da ilan edilen ve daha sonra 21 Nisan’da ABD’nin girişimiyle uzatılan ateşkese kadar 38 gün boyunca sıcak çatışma düzeyinde devam etti.

"MÜHİMMAT YAKMA" SÜRECİ

NYT’nin Pentagon kaynaklarından edindiği ve ABD Kongresi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ABD ordusu 38 gün süren yoğun çatışma döneminde adeta bir "mühimmat yakma" sürecine girdi.

NYT’nin Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (AEI) ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) gibi bağımsız analiz gruplarının tahminlerine dayandırdığı 38 günlük sıcak çatışma döneminin ortalamasına dair haberinde, savaşın maliyetinin, günlük olarak 1 milyar dolara yaklaştığı belirtildi. Haberde, savaşın başlamasından bu yana ABD’nin toplam harcamasının 28 ila 35 milyar dolar arasında olduğu kaydedildi.

ABD ordusunun çatışmalar boyunca binlerce yüksek maliyetli füze kullandığına işaret edilen haberde, özellikle birim maliyeti 4 milyon doları aşan Patriot hava savunma sistemleri ile milyonlarca dolarlık Tomahawk ve JASSM-ER füzelerinin bütçe üzerindeki yükü artırdığı vurgulandı.

Savaşın sadece finansal değil, askeri kapasite açısından da ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edilen haberde, ABD’nin mühimmat stoklarının önemli ölçüde azaldığı ve Pentagon’un Avrupa ile Asya’daki stoklardan Orta Doğu’ya sevkiyat yapmak zorunda kaldığı aktarıldı. Gazeteye konuşan yetkililer ve uzmanlar, mevcut üretim hızlarıyla bu kayıpların telafi edilmesinin yıllar alabileceğini ifade ederken, bunun ABD’nin Çin ve Rusya gibi rakiplere karşı hazırlık seviyesini de etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Haberde ayrıca, İran’daki operasyonlar sırasında bazı askeri hava araçlarının imha edilmesinin yüz milyonlarca dolarlık ek maliyet yarattığı ve savaşın beklenenden daha ağır bir ekonomik yük oluşturduğu yer aldı.

Beyaz Saray ise söz konusu değerlendirmelere itiraz ederek ABD’nin askeri kapasitesinin yeterli olduğunu savundu.