Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nde tahliyeler başladı

ABD basını, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğindeki bazı personellerin ve ailelerin askeri uçakla tahliye edildiğini bildirdi.

Dünya
  • 18.06.2025 22:14
  • Giriş: 18.06.2025 22:14
  • Güncelleme: 18.06.2025 22:15
Kaynak: AA
ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nde tahliyeler başladı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, İsrail Büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

ABD basının adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğindeki bazı personellerin ve ailelerin askeri uçakla tahliye edildiği bildirilerek, henüz tam tahliye emri verilmediği ifade edildi.

Tahliye edilenlerin, İran-İsrail gerilimi nedeniyle hafta sonu açıklanan "gönüllü ayrılma" programı kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Büyükelçilik, "Mevcut durum nedeniyle personelimiz çeşitli yollarla İsrail'den ayrılmaya başladı" dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD’liler için tahliye uçuşları ve gemi seferleri üzerinde çalıştıklarını bildirmişti.

BirGün'e Abone Ol