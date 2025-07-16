ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda yeni dönem: Michael Kidwell göreve başladı

Michael Kidwell, ABD'nin İstanbul Başkonsolos Vekili olarak göreve başladı. Başkonsolosluk, "Kendisini tekrar Türkiye'de görmekten heyecan duyuyor ve ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinde göstereceği liderlik ve süregelen hizmetlerini dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

2002’den beri Dış Hizmetler’de meslek memuru olarak görev yapan Michael Kidwell, ABD'nin İstanbul Başkonsolos Vekili olarak göreve başladı.

ABD'nin İstanbul Başkansolosluğu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstanbul'a hoş geldiniz, Başkonsolos Vekili Michael Kidwell! Yirmi yılı aşkın diplomatik deneyime sahip olan Michael Kidwell, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki yeni görevine geniş bir uzmanlık birikimi getiriyor. 2002'den bu yana Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Kidwell, Türkiye, Mısır, Afganistan, İtalya ve Vietnam'ın yanı sıra Washington D.C.'de çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Kendisini tekrar Türkiye'de görmekten heyecan duyuyor ve ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinde göstereceği liderlik ve süregelen hizmetlerini dört gözle bekliyoruz."