ABD’nin Karayipler’deki askeri operasyonları barış için tehdit

Dış Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’deki basın toplantısında, son dönemde ABD’nin Karayipler ve Venezuela açıklarındaki askeri konuşlanmasına ve burada yürüttüğü operasyonlara dair sorulan soruya yanıt verdi.

ABD’nin son günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında Karayipler’e ve Venezuela açıklarına askeri güç sevk ettiğini, bir Venezuela gemisini batırıp denizcileri öldürdüğünü iddia ettiğini, bir Venezuela balıkçı teknesini alıkoyarak bölgede gerilimi tırmandırdığını söyleyen Sözcü Lin, şu ifadeleri kullandı: "ABD’nin bu hamleleri bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ediyor, diğer ülkelerin egemenliğini, güvenliğini, meşru haklarını, çıkarlarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor."

Lin, sınır aşan suçlarla, uluslararası işbirliğini güçlendirerek mücadele etmeye yönelik çabaları desteklediğini ancak tek taraflı güç istismarına ve her ne bahaneyle olursa olsun, Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğunu belirtti.

Bakanlık sözcüsü Lin, ABD’ye ülkelerin seyrüsefer güvenliğine ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına zarar verilmemesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bölgesel barışın ve istikrarın altını oymaya son verilmesi çağrısında bulundu.